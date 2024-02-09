Яке рішення прийняли у Hermes

Люксовий бренд анонсував підвищення цін. Цьому передували значні продажі в кінці 2023 року.

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Саме через значне зростання попиту, Hermes випередив усіх своїх конкурентів на ринку люксових брендів. Аналітики очікували збільшення продажів на 14%, однак, вони підвищились аж на 17,5%.

Виконавчий голова правління Hermes Аксель Дюма розповів, що за жовтня по грудень 2023 року компанія отримала прибуток 3,36 мільярда євро. При цьому, причиною підвищення цін на продукцію є саме дорожчання матеріалів та самого процесу виробництва.

Торік у Hermes теж підвищували ціни. Тоді показник зростання склав 7%. Винятком став лише ринок США, там ціни збільшились на 3%.

Цікаво, що керівництво Hermes пообіцяло виплатити премію 4 тисячі євро своїм 22 тисячам співробітників.

Які бренди конкурують з Hermes

Бренди, які належать до LVMH також підняли свої ціни. Зокрема сумочки Chanel стали коштувати набагато більше, однак, на вторинному ринку вони продаються менше.

Louis Vuitton усе ще не може вихвалятись значними продажами цього аксесуару за ціною дорожче 4 тисяч євро. Можна впевнено заявити, що омріяна багатьма Birkin за 10 тисяч доларів успішно реалізується тому, що на її потенційних покупців сильно не впливає погіршення економічних умов.

Зверніть увагу! До LVMH відносяться такі бренди, як Chanel, Dior і Louis Vuitton.