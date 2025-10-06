В сентябре 2025 года суммарный объем легковых электромобилей в Украине достиг 12,1 тысяч единиц. Это на 5,9% больше, чем в августе, и на 89,2% превышает показатели сентября 2024 года, установив новый исторический рекорд.

Украинцы купили рекордное количество электромобилей?

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка (ИДА), передает 24 Канал. При этом среди ключевых факторов такого роста аналитики выделили сразу несколько факторов.

Ключевые факторы такого роста:

подорожание топлива на АЗС;

растущий интерес к электромобилям благодаря улучшению технических характеристик и снижению цен;

ожидаемое повышение растаможки с НДС с 1 января 2026 года, что стимулирует активный спрос сейчас.

Как поделился рынок по подсегментам?

Сегмент электромобилей в сентябре распределился так:

Импортированные подержанные электрокары – 6473 единицы (53,4%);

Внутренние перепродажи BEV – 3552 единицы (29,3%);

Новые электромобили – 2088 единиц (17,2%), что стало новым рекордом для первой регистрации новых авто.

Сравнение с предыдущими периодами:

внутренние перепродажи: -0,4% (M-M), +44,4% (Y-Y);

импорт б/у: +9,3% (M-M), +107,7% (Y-Y);

импорт новых: +7,2% (M-M), +153,1% (Y-Y).

Общий парк электромобилей в Украине?

По состоянию на конец сентября 2025 года, без учета промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсовых машин и мото, парк BEV насчитывает 193,5 тысяч единиц. Среди них:

легковые авто – 193,5 тысяч;

грузовики на электротяге – 3,9 тысяч;

электробусы – 8 единиц.

Самые популярные марки среди электромобилей:

Tesla – 20%;

Nissan – 18,5%;

Volkswagen – 12,5%.

Заметьте. Средний возраст электромобилей в парке – 5,8 года, что делает его самым молодым сегментом автопарка Украины.

Какой прогноз развития рынка?

Аналитики ИДА отметили, что рост сегмента электромобилей что рост сегмента электромобилей продлится до конца 2025 года, это обусловлено активным спросом из-за будущего повышения НДС на растаможку авто.

В следующем году возможна краткосрочная пауза и небольшое проседание, после чего рынок стабилизируется и продолжит тенденцию к росту.

