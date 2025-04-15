Продажи новых авто упали – какие модели покупали украинцы чаще всего

В январе –марте 2025 года в Украине зарегистрировали 14,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Сколько новых авто продали

По данным Института исследования авторынка (ИДА), автосалоны ежемесячно продавали в среднем 4800 авто, тогда как в прошлом году среднемесячный показатель составлял около 5700 машин, информирует 24 Канал.

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Заметьте. Подавляющее большинство новых автомобилей (97,3%) была импортирована, а лишь 389 машин (2,7%) изготовлены в Украине.

Какие авто продавались лучше всего

Чаще всего украинцы покупали Toyota, Renault и Skoda. Безоговорочным лидером среди моделей остался кроссовер Renault Duster, за ним – Toyota RAV4. Эти две модели удерживают первенство еще с 2024 года.

В топ-10 самых популярных авто – только один лифтбек: Skoda Octavia. Остальные позиции занимают кроссоверы.

Skoda Karoq - самое популярное авто украинского производства

Среди транспортных средств украинского производства наибольшим спросом пользовался Skoda Karoq – 201 автомобиль, собранный на заводе Еврокар в Закарпатье.

Также регистрировали Skoda Kodiaq (27 авто) и Volkswagen Crafter (26 единиц).

Часть украинских машин была переоборудована для служебных нужд – полиции, медиков и других экстренных служб.