Падение продаж и убытки: американский техногигант уволит 10% работников

Крупнейший изготовитель микросхем памяти в США Micron объявил о сокращении 10% своего штата. Все для того, чтобы сократить расходы на фоне быстрого падения доходов компании.

Неутешительные прогнозы

Из-за наибольшего перенасыщения отрасли за более чем десятилетие в компании Micron считают, что им будет трудно вернуться к прибыльности в 2023 году. Следовательно, производитель чипов прогнозирует резкое падение продаж и большие убытки, чем предполагали аналитики, в текущем квартале.

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Аналитики Bloomberg объясняют, что из-за высокой инфляции и нестабильной экономики потребители отложили покупки персональных компьютеров и смартфонов.

Дисбаланс и спад в отрасли

По словам главного исполнительного директора Micron Санджая Мехротра, в отрасли наблюдается самый плохой дисбаланс между спросом и предложением за последние 13 лет. Мехротра добавил, что такие обстоятельства, как война в Украине, всплеск инфляции, COVID и перебои со снабжением – привели к тому, что индустрия чипов памяти повторила прошлые циклы, когда цены резко упали и уничтожили прибыль.

В компании Micron, которая уже объявила о сокращении производства, сокращает свой бюджет на новые заводы и оборудование, и теперь ожидает потратить от 7 до 7,5 миллиарда долларов за финансовый год по сравнению с предыдущей целевой целью в 12 миллиардов долларов.