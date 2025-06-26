Более 2 миллиардов прибыли: какие украинские производители пива заработали больше всего

В 2024 году украинцы потратили на пиво на 7 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем. Общая сумма расходов достигла 46,3 миллиарда гривен.

Пивной рынок Украины восстанавливается

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, пивоваренная отрасль все же уверенно восстанавливается. При этом, цены остаются относительно стабильными. Об этом свидетельствует аналитика VKURSI, передает 24 Канал.

Смотрите также "Малый бизнес столкнулся с уникальной ситуацией": сколько ФЛП закрылись за последние месяцы

Средняя стоимость 0,5 литра пива украинского производства выросла лишь на 1,3 гривен. Так, цена с 32,8 гривен в 2023 году выросла до 34,1 гривен в 2024-м.

Скільки витрачали на пиво українці / Інфографіка VKURSI

В отрасли работает 299 компаний, из которых 11 – вновь созданные. Общая прибыль производителей пива за 2024 год достиг 2,5 миллиардов гривен, что практически не отличается от показателя 2023-го.

Впрочем, показательно то, что это резко контрастирует с 699 миллионами гривен убытков в 2022 году.

Кто заработал больше всего

Наибольшую прибыль – 84% обеспечила одна компания из Запорожья, где расположены мощности "Карлсберг Украина" (2,1 миллиард гривен прибыли).

Среди других прибыльных игроков – "Оболонь" (1,2 миллиарда гривен), "Евроазиатская пивная группа" (180 миллионов гривен), "Ополье" (107 миллионов гривен) и другие.

"Первая частная пивоварня", которая еще в 2023 году имела 25,5 миллионов гривен убытка, в 2024-м вышла в прибыль, которая составляет 35,8 миллионов гривен.

Производители пива в Украине и их доход / Инфографика VKURSI

В общем аналитики фиксируют стабилизацию и даже рост прибыльности в большинстве компаний. Отмечают, что спрос восстанавливается, рынок расширяется, а украинское пиво уверенно держится на полках розничной торговли.