Одного из крупнейших производителей сока оштрафовали на 39 миллионов гривен

АМКУ оштрафовал производителя соков ООО "ТБ Крут капитал" на 39 миллионов гривен. Производитель использовал концентрации без разрешения.

Принято четыре решения

На заседании 30 октября АМКУ принял решение, которыми признал, что компания "ТВ Крут капитал" нарушила закон о защите экономической конкуренции, сообщила пресс-служба регулятора, передает 24 Канал.

Так, в июле 2021 года компания, производящая соки, без разрешения регулятора приобрела 100% доли в уставных капиталах четырех предприятий:

ООО "Арсенал Инвестгруп Хмельницкой",

ООО "Арсенал Инвестгруп Винница",

ООО "Арсенал Инвестгруп",

ООО "Арсенал Инвестгруп городок".

В чем суть нарушения?

АМКУ открыл дела из-за осуществления этих приобретений без предварительного разрешения, которое по закону является обязательным.

До получения разрешения регулятора участники концентрации не имеют права совершать действия, которые могут ограничить конкуренцию,

– объяснили в ведомстве.

Насколько оштрафовали компанию?

В результате рассмотрения четырех дел АМКУ признал действия ТБ Фрут Капитал нарушением пункта 12 статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции" оштрафовал компанию на более чем 39 миллионов гривен.

Что известно о предприятии?

По данным youcontrol, ООО "ТБ Фрут капитал" зарегистрировано в июле 2015 года в городе Городок Львовской области. Предприятие занимается производством фруктовых и овощных соков, детского питания, переработкой и консервированием фруктов и овощей.

Конечным бенефициарным владельцем указан Тараса Колянковского – львовского адвоката.

ООО "ТБ Фрут Капитал" был на третьей позиции среди украинских производителей соков по выручке за 2023 год (1,08 миллиардов гривен). Компания уступает лидерам отрасли "Сандора", которая получила 9,7 миллиардов гривен, и "Витмарк-Украина" с выручкой 3,28 миллиардов гривен.

