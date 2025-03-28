Промышленность России на грани кризиса: обвал роста и угроза банкротств
- Темпы роста промышленного производства в России в феврале упали до 0,2%, основным источником поддержки промышленности является военно-промышленный комплекс.
- Санкции и финансовая политика Центробанка вызвали экономические проблемы, в частности, высокие процентные ставки затрудняют возврат кредитов, что может привести к волне банкротств в 2024 году.
Темпы роста промышленного производства в России в феврале резко упали, достигнув лишь 0,2% в годовом измерении. Это в 11 раз меньше, чем в январе (2,2%), и в 29 раз меньше, чем в четвертом квартале 2023 года (5,9%).
Динамика неутешительная
Несмотря на неутешительную динамику, промышленность России еще держится исключительно за счет военно-промышленного комплекса (ВПК), который наращивает производство для нужд войны, сообщают росСМИ, информирует 24 Канал.
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В то же время гражданские отрасли, в частности производство одежды и пищевых продуктов, стремительно приходят в упадок.
Роль Центробанка
Причиной экономических проблем стали санкции и жесткая финансовая политика Центробанка России. Предприятия теряют возможность инвестировать в развитие, а высокие процентные ставки затрудняют возврат кредитов.
Экономисты прогнозируют волну банкротств уже в первой половине 2024 года. Однако российские власти, несмотря на угрожающую ситуацию, продолжают отдавать приоритет войне, жертвуя гражданской экономикой и еще глубже затягивая страну в кризис.