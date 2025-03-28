Темпи зростання промислового виробництва у Росії у лютому різко впали, досягнувши лише 0,2% у річному вимірі. Це в 11 разів менше, ніж у січні (2,2%), і у 29 разів менше, ніж у четвертому кварталі 2023 року (5,9%).

Динаміка невтішна Попри невтішну динаміку, промисловість Росії ще тримається виключно за рахунок військово-промислового комплексу (ВПК), який нарощує виробництво для потреб війни, повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал. Дивіться також Російська економіка повторює фатальні помилки СРСР перед розпадом: чи може історія повторитися Водночас цивільні галузі, зокрема виробництво одягу та харчових продуктів, стрімко занепадають. Роль Центробанку Причиною економічних проблем стали санкції та жорстка фінансова політика Центробанку Росії. Підприємства втрачають можливість інвестувати у розвиток, а високі відсоткові ставки ускладнюють повернення кредитів. Економісти прогнозують хвилю банкрутств уже в першій половині 2024 року. Однак російська влада, попри загрозливу ситуацію, продовжує віддавати пріоритет війні, жертвуючи цивільною економікою та ще глибше затягуючи країну в кризу.