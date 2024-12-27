Укргидроэнерго определила, кто будет делать противодронную защиту Среднеднепровской ГЭС

Укргидроэнерго определила подрядчика для создания противодроновой защиты Среднеднепровской ГЭС. Строительством защитных сооружений будет заниматься ООО "Криворожская строительная компания".

Защита для ГЭС

Стоимость работ составляет 767,3 миллиона гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ProZorro.

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23 декабря был подписан договор между Укргидроэнерго и ООО "Криворожская строительная компания" на строительство противодроновой защиты для Среднеднепровской ГЭС. Закупка осуществлялась без открытых торгов.

Согласно условиям, работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Интересно! Конечными владельцами ООО "Криворожская строительная компания", основанной в 2011 году, является Василий Переверзев (50%) и Галина и Александр Переверзевы (по 25%).

Что известно о Среднеднепровской ГЭС

Среднеднепровская ГЭС, расположена в Каменском, является четвертой станцией Днепровского каскада. Она оснащена 8 гидроагрегатами, а ее установленная мощность составляет 388 мегаватт.

Ранее сообщалось, что компания "Укрсталь Конструкция". Ее связывают с экс-совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталием Гайдуком, займется строительством аналогичной защиты для Кременчугской ГЭС за почти 1 миллиард гривен.

К слову! В состав компании "Укргидроэнерго" входят 10 крупных ГЭС и ГАЭС, расположенных на реках Днепр и Днестр.