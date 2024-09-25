Десятки миллиардов гривен за несколько лет: сколько принесли ПрозорроПродажи организаторам

С 2016 года онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи обеспечили организаторам более 90 миллиардов гривен. Этот показатель является результатом около 129 тысяч успешных торгов.

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В частности, организаторы получили более 30,3 миллиардов гривен во время военного положения, сообщили в Кабинете Министров.

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По состоянию на 25 сентября 2024 года в государственной системе насчитывается почти 3,2 тысячи аукционов, которые находятся на этапе заключения сделок, что могут обеспечить организаторам еще более 5,2 миллиарда гривен.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Цифровые инструменты позволяют улучшать эффективность управления государственным имуществом и привлекать инвестиции. За все время работы системы за активы поборолись уже более 103 тысяч участников. Вместе с программами поддержки бизнеса от Министерства экономики, это создает мощный стимул для развития различных секторов экономики.

Самым дорогим активом, проданным через электронные торги, стала часть имущества обанкротившегося ПАО "Днепровский металлургический комбинат" за 9,2 миллиарда гривен. В тройку самых дорогих лотов также вошли:

отель "Днепр";

спецразрешение на пользование недрами Площадь Майоровская, за которые победители заплатили более 1,1 миллиарда гривен каждый.

Интересно! "Укрзализныця" возглавляет список самых успешных аукционов с почти 21,7 тысячи сделок. Среди лидеров также банки-банкроты "Дельта" и "Надра" с более 3,3 тысячи и 2,6 тысячи сделок соответственно.