Россияне радовались тому, что в ответ на санкции начали забирать активы иностранного бизнеса. Однако выглядит, что даже самые абсурдные решения оккупанты иногда готовы пересматривать.

Отказ России от собственного преступления

Как известно, в июле 2023 года российский диктатор Владимир Путин решил национализировать имущество двух крупных иностранных бизнесов. Речь идет о доле Carlsberg в "Балтике" и российских активов Danone.

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Как теперь сообщают СМИ россиян, Путин издал указ, в котором отменяет передачу активов Danone в управление Госимущества. Что стало причиной отказа от захватнических планов – пока не сообщается.

Напомним, после "национализации" Danone генеральным директором компании стал Ибрагим Закриев. Это племянник Рамзана Кадырова, который по совместительству выполняет роль министра сельского хозяйства Чечни.

В том же ноябре в Danone сообщили, что списали все активы, которые были на территории России. Обесценивание средств составило 200 миллионов евро плюс 500 миллионов евро неденежной разницы при пересчете курса рубля к евро.

Российские чиновники объясняли "национализацию" тем, что "недружественные страны" якобы нарушают российское законодательство. Они назвали это "исключительными обстоятельствами", хотя весь цивилизованный мир понимал, что речь идет об элементарном рейдерстве.