В России приостановили работу 40% кинозалов

41% из 5,7 тысяч кинозалов закрылся в России. Что касается горизонт планирования репертуара, то он сократился до двух недель из-за выхода из российского рынка ведущих иностранных студий.

Об этом заявил глава российской Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, передают российские СМИ.

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На фоне ухода или приостановки работы на российском рынке крупнейших международных кинокомпаний в стране было закрыто более 150 кинотеатров – 7% от общего количества более 2 100 площадок. А в некоторых больших 12-зальных кинотеатрах России за неимением контента работает только половина залов,

– говорится в сообщении.

Что касается перспективы планирования, то в Ассоциации владельцев кинотеатров не могут рассказать, какой контент будет выходить в феврале. Ранее прогнозировали и планировали на период сроком полгода – год, то сейчас горизонт планирования по российским фильмам сократился до трех месяцев максимум. Что касается иностранных картин, то их уже никто не планирует.

Горизонт планирования выживания кинотеатров сократился до двух недель,

– сказал Воронков.

Ранее голливудские киностудии Sony, Warner Bros., Disney, Paramount Pictures и другие остановили выход своих премьер в России и сотрудничество с российскими прокатчиками весной этого года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.