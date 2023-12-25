Сколько можно заработать, если работать в зимние праздники

Сезонная работа остается популярным способом подработки в Украине, особенно в течение декабря-января. По последним данным, вакансий для работы во время новогодних и рождественских праздников стало меньше по сравнению с предыдущими годами.

Вакансий стало меньше

По мнению представителей площадок по поиску работы, снижение актуальности "традиционных" праздничных профессий обусловлено военным положением в стране. На платформах поиска работы, анализирующих тенденции на рынке, наблюдается уменьшение количества вакансий на зимние праздники, передает 24 Канал.

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По словам руководительницы направления OLX Работа Марии Абдуллиной, ранее большинство вакансий были связаны с развлекательной сферой, где востребованы музыканты, ведущие и аниматоры. Сейчас из-за изменений в экономике и обществе многие профессионалы этой отрасли ищут работу в других сферах. Нередки случаи, когда музыканты или диджеи переквалифицироваться в другие специальности, ради того, чтобы найти работу.

Какие вакансии ныне актуальны

Чаще всего работодатели ищут продавцов для работы на новогодних ярмарках, где средняя зарплата составляет около 16 тысяч гривен.

Также актуальна работа аниматоров в школах и детских садах, где средняя зарплата – 12 500 гривен. Курьерские службы также ощущают рост спроса из-за активного обмена подарками, со средней зарплатой курьера около 24 545 гривен. В праздничные дни нужны и упаковщики подарков, где можно заработать в среднем 17312 гривен в месяц.

! Сезонные вакансии часто привлекают студентов, ищущих подработку на зимние каникулы. Такая работа в большинстве случаев не нуждается в опыте или специальных навыках, поэтому уровень ее оплаты относительно невысок. Однако для многих это возможность подзаработать за короткий период времени, получить опыт и новые знания.