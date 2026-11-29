Германия продолжает искать квалифицированных работников в различных сферах – от медицины и инженерии до ИТ, образования и управления. Для специалистов, чья профессия входит в официальный перечень дефицитных, предусмотрены дополнительные преимущества при трудоустройстве и оформлении документов на проживание.

Какие профессии наиболее востребованы в Германии

В Германии существует официальный перечень профессий, в которых страна испытывает нехватку работников. Они называются " "профессии с дефицитом кадров" " (Engpassberufe) и определены в рамках законодательства о квалифицированной иммиграции, сообщает Ausnews.de.

Больше всего вакансий для квалифицированных работников сосредоточено в нескольких сферах:

Медицина и здравоохранение. Германия ищет врачей, медсестер, акушерок, физиотерапевтов, оптометристов, сурдологов, диетологов, логопедов и других специалистов, работающих с пациентами. Инженерия и технические специальности. Востребованы промышленные инженеры, машиностроители, строительные и инженеры-экологи, горные инженеры, химики-технологи и электротехники. Архитектура и инфраструктура. Требуются архитекторы, геодезисты, градостроители и дизайнеры, которые помогают развивать строительство, жилищную инфраструктуру и производство. ИТ. Работодатели ищут программистов, системных аналитиков, специалистов по базам данных, сетевых администраторов и других экспертов в области информационных технологий. Образование. В стране не хватает воспитателей детских садов, учителей различных предметов, преподавателей информатики и искусства, а также специалистов, работающих с детьми с особыми потребностями.

Что еще не хватает работы в Германии

Дефицит работников ощущается не только в медицине, технических отраслях и образовании. В этот перечень также входят управленческие должности, особенно в сферах, которые активно развиваются или переживают трансформацию. В частности , Германии нужны руководители:

производственных предприятий и строительных компаний;

в сфере поставок и логистики;

детских учреждений и социальных служб;

в сфере здравоохранения;

в сфере профессиональных услуг.

Такой перечень позволяет иностранным специалистам ориентироваться на вакансии, где работодатели испытывают наибольшую потребность в квалифицированных кадрах.

Какие преимущества дают дефицитные профессии

Если специальность входит в официальный список дефицитных, это может упростить трудоустройство и оформление документов для переезда в Германию. В частности, специалисты могут претендовать на "Голубую карту ЕС" при более низком пороге заработной платы.

В 2026 году для большинства профессий минимальная зарплата для получения "Голубой карты ЕС" составляет 50 700 евро в год до вычета налогов. В то же время для дефицитных профессий порог ниже – 45 934,20 евро в год.

Это означает, что претендовать на карту могут специалисты, которые еще не достигли высокого уровня заработной платы, но работают в сфере, где Германия испытывает нехватку кадров. Среди других преимуществ:

Меньше бюрократических препятствий. В некоторых случаях для трудоустройства не требуется проходить проверку приоритета, в ходе которой работодатель должен доказать, что подходящего кандидата не удалось найти в Германии или других странах ЕС.

В некоторых случаях для трудоустройства не требуется проходить проверку приоритета, в ходе которой работодатель должен доказать, что подходящего кандидата не удалось найти в Германии или других странах ЕС. Возможность быстрее оформить документы. Отсутствие такой проверки может сократить процедуру получения разрешения на работу.

Отсутствие такой проверки может сократить процедуру получения разрешения на работу. Дополнительные баллы для карты возможностей (Chancenkarte). Дефицитная профессия может помочь при оценке заявки на этот тип разрешения, которое позволяет искать работу в Германии.

Дефицитная профессия может помочь при оценке заявки на этот тип разрешения, которое позволяет искать работу в Германии. Возможность работать во время поиска основной вакансии. Обладатели "Карты возможностей" при определенных условиях могут работать неполный рабочий день.

Дефицитная профессия может стать преимуществом не только при переезде, но и после начала работы в Германии. В частности, обладатели "Голубой карты ЕС" могут оформить постоянный вид на жительство после 33 месяцев работы.

Если работник владеет немецким языком на уровне B1, этот срок может сократиться до 21 месяца. Таким образом, востребованная специальность, соответствующая зарплата и знание языка могут помочь быстрее получить право на постоянное проживание в стране.

Напомним, что кадровый кризис в Европе усиливает борьбу за специалистов, поэтому Германия, Польша и Чехия ищут работников. Это стимулирует все более активный отток ценных инженерных и медицинских кадров из других стран.