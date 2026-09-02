Несмотря на атаки, владелец "Сильпо" ищет более 1 600 сотрудников: кому готовы платить
Несмотря на частичную приостановку найма на отдельные офисные должности после российских атак, Fozzy Group продолжает активно набирать сотрудников в магазины, на склады и производственные предприятия. По состоянию на конец августа у группы компаний было 1614 актуальных вакансий по всей Украине.
Вакансии в "Сильпо": кого компания хочет нанять
Fozzy Group – владелец "Сильпо" и "Форы", наибольшее количество открытых вакансий в компании приходится на логистическое направление, пишет "РБК-Украина".
Там ищут 940 сотрудников. Еще 535 вакансий открыто в супермаркетах, а 139 сотрудников требуются на производстве. Среди специальностей, которые сейчас пользуются наибольшим спросом, в частности:
- грузчики;
- приемщики товара;
- продавцы;
- повара;
- пекари;
- комплектовщики;
- руководители среднего звена.
В то же время в Fozzy Group отмечают, что после российских атак набор персонала на часть офисных должностей был приостановлен. Зато компания продолжает набирать персонал на те направления, которые напрямую связаны с работой магазинов, логистикой и производством.
В компании объясняют активный набор персоналом перестройкой логистики после российских атак на инфраструктуру, а также продолжением развития сети "Сильпо". В частности, за последнюю неделю открыли три новых супермаркета. Для работы в них наняли 170 сотрудников.
Закроются ли "Сильпо" и "АТБ" из-за дефицита продуктов
Украинцев заверили, что риска физического дефицита основных продуктов пока нет. Но в будущем возможно подорожание товаров.
Одна из причин – изменение логистики. Предварительный экономический расчет показывает, что переход на доставку автотранспортом может увеличить цену на продовольственную корзину в среднем на 2,5–3%. Однако физического дефицита продуктов зафиксировано не было.