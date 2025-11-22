На эти автомобили действует бесплатная растаможка: успейте до конца года

До конца 2025 года действует бесплатная растаможка для электроавтомобилей. То есть, не взимается НДС (20%) и ввозная пошлина (10%).

Какие правила для растаможки электроавтомобилей действуют сейчас?

По состоянию на сейчас, при растаможивании электроавтомобилей, платят только обязательный акциз, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможню.

Ставка налога для электрических легковых транспортных средств (коды 8703 80 10 10 10, 8703 80 90 10 согласно УКТ ВЭД), оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), установлена в размере 1 евро за 1 киловатт-час емкости электрического аккумулятора таких транспортных средств,

– отмечает таможня.

Налоговое послабление для электрокаров ввели еще в 2018 году. Сначала эта льгота действовала только год. Впоследствии ее постоянно продолжали. Но уже в начале 2026 года – она будет отменена.

Обратите внимание! Льготы для ввоза электрокаров перестанут действовать 1 января 2026 года, сообщает 7eminar.

Что важно знать о льготной растаможке авто?