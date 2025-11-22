На ці автомобілі діє безоплатне розмитнення: встигніть до кінця року
- До кінця 2025 року діє безоплатне розмитнення електроавтомобілів, тобто, не треба сплачувати ПДВ та ввізне мито.
- Ставка податку для електромобілів визначена у розмірі 1 євро за 1 кіловат-годину ємності акумулятора.
До кінця 2025 року діє безоплатне розмитнення для електроавтомобілів. Тобто, не стягується ПДВ (20%) та ввізне мито (10%).
Які правила для розмитнення електроавтомобілів діють зараз?
Станом на зараз, при розмитненні електроавтомобілів, платять лише обов'язковий акциз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митницю.
Читайте також Від Перу до ЄС: яких бізнесменів та чиновників вдавалося екстрадувати
Ставка податку для електричних легкових транспортних засобів (коди 8703 80 10 10, 8703 80 90 10 згідно з УКТ ЗЕД), оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кількома), встановлено у розмірі 1 євро за 1 кіловат-годину ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів,
– зазначає митниця.
Податкове послаблення для електрокарів впровадили ще у 2018 році. Спочатку ця пільга діяла лише рік. Згодом її постійно продовжували. Але уже на початку 2026 року – вона буде скасована.
Зверніть увагу! Пільги для ввезення електрокарів перестануть діяти 1 січня 2026 року, повідомляє 7eminar.
Що важливо знати про пільгове розмитнення авто?
Уряд намагався продовжити пільги на ввезення авто. Нагадаємо, що ще 22 жовтня парламентом було підтримано цю ініціативу у першому читанні. Однак згодом ситуація кардинально змінилась. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що продовження цієї ініціативи шкідливе, адже ухвалення такого рішення вдарить по українському бюджету
Щобільше, Гетьманцев наголосив, що правка про продовження дії цієї пільги, не є законною. Саме тому, таке рішення ухвалено і не буде.