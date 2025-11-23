За сколько можно растаможить авто в Украине сейчас

Авто, которое ввозится на украинскую территорию, должно быть растаможено. Только таким образом его можно законно эксплуатировать.

За сколько можно растаможить авто сейчас?

Стоимость растаможки авто определяется индивидуально. Во внимание берется цена машины, ее комплектация и другие факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBL.

Цена растаможки определяется с учетом:

НДС – 20% от суммарной пошлины, акциза, а также с учетом цены машины;

пошлины – 10% от стоимости машины;

акцизного сбора – определяется в зависимости от возраста и объема мотора транспортного средства.

Заметим, что весомую роль при определении стоимости растаможки, играет страна происхождения авто. Чаще всего в Украину завозят машины из:

стран Европы (например, Нидерландов, Польши, Франции);

Южной Кореи;

США.

Есть ли возможность рассчитать стоимость растаможки авто самостоятельно?

Сейчас есть много онлайн-калькуляторов, которые позволяют определить стоимость растаможки авто. Разберемся на примере, воспользовавшись сервисом AUTO.RIA.

Просчитаем сколько стоит растаможка машины, которая соответствует таким параметрам:

страна происхождения – ЕС;

топливо – бензин;

возраст автомобиля – от 15 лет;

стоимость авто за границей – 3 500 евро;

рабочий объем двигателя – 1 500 сантиметров кубических.

Получается, что в таком случае цена авто с растаможкой будет – 5 781 евро. А сама растаможка – 2 281 евро.



За сколько можно растаможить машину за 3,5 тысячи евро / Скриншот AUTO.RIA

Что еще важно знать о растаможке авто сейчас?