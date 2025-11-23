За скільки можна розмитнити авто в Україні зараз

Авто, яке ввозиться на українську територію, має бути розмитнено. Лише таким чином його можна законно експлуатувати.

За скільки можна розмитнити авто зараз?

Вартість розмитнення авто визначається індивідуально. До уваги береться ціна машини, її комплектація та інші фактори, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBL.

Ціна розмитнення визначається з урахуванням:

ПДВ – 20% від сумарного мита, акцизу, а також з урахуванням ціни машини;

мита – 10% від вартості машини;

акцизного збору – визначається залежно від віку та об'єму мотора транспортного засобу.

Зауважимо, що вагому роль при визначенні вартості розмитнення, грає країна походження авто. Найчастіше в Україну завозять машини з:

країн Європи (наприклад, Нідерландів, Польщі, Франції);

Південної Кореї;

США.

Чи є можливість розрахувати вартість розмитнення авто самостійно?

Зараз є багато онлайн-калькуляторів, які дозволяють визначити вартість розмитнення авто. Розберемося на прикладі, скориставшись сервісом AUTO.RIA.

Прорахуємо скільки коштує розмитнення машини, яка відповідає таким параметрам:

країна походження – ЄС;

пальне – бензин;

вік автомобіля – від 15 років;

вартість авто за кордоном – 3 500 євро;

робочий об'єм двигуна – 1 500 сантиметрів кубічних.

Виходить, що в такому випадку ціна авто з розмитненням буде – 5 781 євро. А саме розмитнення – 2 281 євро.



За скільки можна розмитнити машину за 3,5 тисячі євро / Скриншот AUTO.RIA

Що ще важливо знати про розмитнення авто зараз?