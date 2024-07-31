Дела налаживаются: как выросла средняя зарплата ІТ-специалистов

Из-за войны украинский рынок ІТ несколько замедлил рост. Но даже в таких сложных условиях ему удается не только выживать, но и развиваться.

Положительная тенденция

В последние 6 месяцев средняя зарплата ІТ-специалистов несколько выросла. Показатель роста находится рядом с отметкой в 300 долларов.

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Чаще всего пересматривали зарплаты специалистов уровня джуниор. А вот тем, у кого опыт от 5 лет, зарплату пересматривали меньше, в основном в пределах регулярного пересмотра. Чаще всего зарплату повышали работникам продуктовых компаний – показатель вырос у 48% опрошенных.

Ситуация в ІТ-секторе

В прошлом году экспорт ИТ-услуг был на уровне 6,7 миллиарда долларов, что значительно ниже рекордного 2022-го – 7,34 миллиарда. Это впервые за 10 лет было зафиксировано уменьшение этого показателя.

Также известно, что уменьшилось количество вакансий. Это связано с военными рисками: инвесторы стремятся к безопасности выполнения своих проектов, поэтому их сложно убеждать приходить на украинский рынок.