Известный производитель энергетиков попал в скандал: в ЕС расследуют случай

Мировой производитель энергетиков Red Bull мог ограничивать конкуренцию в Европе. Это первое официальное расследование Еврокомиссии относительно потенциального злоупотребления.

Что известно о расследовании случая с Red Bull?

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении Red Bull, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Комиссия имеет признаки того, что Red Bull, возможно, разработал стратегию для ограничения конкуренции со стороны энергетиков по продажам в "позаторговом" канале, то есть в точках продаж, где напитки покупаются для потребления в других местах, таких как супермаркеты и магазины АЗС. Стратегия Red Bull якобы была направлена, в частности, на энергетические напитки, продаваемые его ближайшим конкурентом.

Комиссия обеспокоена тем, что Red Bull, возможно, внедрила такую стратегию по крайней мере в Нидерландах, прибегая к двум подозрительным антиконкурентным практикам:

Предоставление денежных и неденежных стимулов своим клиентам, не являющимся торговыми партнерами, для прекращения продажи ("исключение из биржи");

Или ставить, например, в невыгодное положение конкурентов;

И злоупотреблять своим положением менеджера категории для клиентов, что не продаются в свободной торговле, таким образом, что конкуренты исключаются из биржи или ставятся в невыгодное положение.

Согласно соглашениям об управлении категориями, магазины, такие как супермаркеты, доверяют маркетинг отдельных продуктов определенному поставщику ("капитану категории" или "менеджеру категории"). Выполнение обязанностей менеджера категории может охватывать не только продукцию поставщика, но и продукцию конкурентов.

Таким образом, менеджер категории может влиять, например, на выбор, размещения и продвижения конкурирующих продуктов для магазина.

Что известно о нарушениях украинских компаний?