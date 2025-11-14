Відомий виробник енергетиків потрапив у скандал: у ЄС розслідують випадок

Світовий виробник енергетиків Red Bull міг обмежувати конкуренцію в Європі. Це перше офіційне розслідування Єврокомісії щодо потенційного зловживання.

Що відомо про розслідування випадку з Red Bull?

Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування щодо Red Bull, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Єврокомісії.

Комісія має ознаки того, що Red Bull, можливо, розробив стратегію для обмеження конкуренції з боку енергетиків щодо продажів у "позаторговому" каналі, тобто в точках продажу, де напої купуються для споживання в інших місцях, таких як супермаркети та магазини АЗС. Стратегія Red Bull нібито була спрямована, зокрема, на енергетичні напої, що продаються його найближчим конкурентом.

Комісія стурбована тим, що Red Bull, можливо, впровадила таку стратегію принаймні в Нідерландах, вдаючись до двох підозрілих антиконкурентних практик:

Надання грошових та негрошових стимулів своїм клієнтам, що не є торговими партнерами, для припинення продажу ("виключення з біржі");

Або ставити, наприклад, у невигідне становище конкурентів;

Та зловживати своїм становищем менеджера категорії для клієнтів, що не продаються у вільній торгівлі, таким чином, що конкуренти виключаються з біржі або ставляться у невигідне становище.

Згідно з угодами про управління категоріями, магазини, такі як супермаркети, довіряють маркетинг окремих продуктів певному постачальнику ("капітану категорії" або "менеджеру категорії"). Виконання обов'язків менеджера категорії може охоплювати не лише продукцію постачальника, а й продукцію конкурентів.

Таким чином, менеджер категорії може впливати, наприклад, на вибір, розміщення та просування конкуруючих продуктів для магазину.

