Регистрация ФЛП – это только начало: что спасет новый бизнес от штрафов

Регистрация собственного дела через "Дию" или ГПСУ – это лишь первый формальный этап открытия собственного бизнеса. Чтобы избежать неприятностей с налоговой службой и блокировки счетов, начинающим предпринимателям следует незамедлительно выполнить несколько важных условий.

Что обязательно нужно сделать после открытия бизнеса

Правильная регистрация ФЛП защитит предпринимателя от финансовых неприятностей сразу после оформления, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

По его словам, большинство проблем у начинающих предпринимателей возникает из-за неподтвержденного налогового статуса или отсутствия первичной документации. Эксперт рекомендует начинающим предпринимателям не медлить и последовательно выполнить следующие процедуры:

Проверить успешный переход на единый налог; Собрать пакет основных документов; Открыть специальный счет в банке; Установить регистратор расчетных операций (РРО или ПРРО); Подключить прием безналичных платежей; Начать вести систематический учет доходов; Обеспечить сохранность первичных документов.

Самое главное – проверить, поставила ли вас налоговая на единый налог. С чем бывает больше всего проблем, потому что довольно часто не ставят. Как правило, на единый налог переводят в течение 10 дней с даты подачи заявления на регистрацию через "Дию". Однако в 99% случаев на 3-й рабочий день информация должна отображаться,

– говорит Михаил Смокович.

Помимо проверки статуса в ГПСУ, владельцу бизнеса необходимо сформировать базовый пакет документов. В него входит справка о регистрации, которую легко скачать через "Дию" или "Электронный кабинет плательщика", а также выписка из реестра плательщиков единого налога.

Счета, чеки и первичные документы

Без банковского счета и POS-терминала или РРО могут обойтись только те предприниматели, которые вообще не принимают карточные платежи и наличные. Однако на практике большинство товаров или услуг продается именно посредством безналичного расчета, поэтому кассовый аппарат или его программный аналог понадобятся почти каждому.

Что касается учета доходов, то жестких требований в отношении бумажных книг со стороны ГПСУ уже нет – достаточно вести обычную таблицу в Google или Excel. В то же время первичные документы (договоры аренды, накладные на товар, акты оказанных услуг) обязательно нужно хранить для проверок.