Как зарегистрировать и перерегистрировать авто в Украине: пошаговая инструкция
- Регистрация и переоформление авто осуществляется через сервисные центры МВД с проверкой документов и получением новых номеров.
- Стоимость услуги составляет 1 306 гривен, включая плату за услугу, бланк свидетельства и номерной знак.
Регистрацию и перерегистрацию авто можно осуществить различными способами, в частности через сервисные центры МВД. Процедура включает проверку VIN-кода, оформление документов и получение нового свидетельства о регистрации (техпаспорта) и номерных знаков.
Что нужно для регистрации или перерегистрации автомобиля?
Закон Украины предусматривает, что все транспортные средства должны быть зарегистрированы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.
Смотрите также Как оформить автогражданку дешевле в 2025 году
Государственная регистрация (или перерегистрация) авто проводится на основании:
- заявлений владельцев;
- документов, удостоверяющих их личность;
- правомерности приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления авто;
- соответствия конструкции авто установленным требованиям безопасности дорожного движения.
Чтобы зарегистрировать приобретенную машину, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД (независимо от места регистрации нового или старого владельца авто) с заявлением и документами, которые удостоверяют личность заявителя, а также документами, подтверждающие правомерность получения транспортного средства. Кроме паспорта владельца, нужно иметь следующие документы:
- оригиналы гражданских паспортов и их копии;
- ИНН и их копии;
- техпаспорт на автомобиль и его копия;
- три заполненных бланка договора купли-продажи (взять бланки можно у администратора центра);
- заявления на то, чтобы поставить/снять авто с учета (также получаются и заполняются в сервисном центре).
Когда нужно делать перерегистрацию авто?
Перерегистрировать авто нужно, когда первичное свидетельство утрачено, изменился владелец или его данные, или авто переоборудовали. При перерегистрации авто в случае изменения их владельцев снятие с учета такого транспорта не производится.
Какая цена услуги по регистрации и перерегистрации авто?
Владелец авто должен лично или через уполномоченное им лицо подает в сервисный центр пакет документов в бумажном или цифровом (в приложении Дія) виде, необходимых для получения административной услуги. Для авто стоимость услуги составляет 1 306 гривен и включает:
- услуга – 350 гривен;
- бланк свидетельства – 606 гривен;
- номерной знак – 350 гривен.
Заметьте! Да данным главного сервисного центра МВД, услугу регистрации или перерегистрации авто предоставляют в течение рабочего дня с момента получения заявления.
Часті питання
Какие документы нужны для регистрации или перерегистрации автомобиля?
Для регистрации или перерегистрации автомобиля нужно подать заявление владельца или уполномоченного представителя, документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия представителя, подтверждающие правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортных средств, а также подтверждающие соответствие конструкции транспортных средств установленным требованиям безопасности дорожного движения.
Куда нужно обращаться для регистрации приобретенного транспортного средства?
Чтобы зарегистрировать приобретенное транспортное средство, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места регистрации нового или старого владельца авто с заявлением и необходимыми документами.
Какова стоимость услуги по регистрации и перерегистрации авто?
Стоимость услуги по регистрации и перерегистрации авто составляет 1 306 гривен, что включает услугу за 350 гривен, бланк свидетельства за 606 гривен и номерной знак за 350 гривен.
Какое время занимает регистрация или перерегистрация автомобиля в сервисном центре?
Услугу регистрации или перерегистрации автомобиля предоставляют в течение рабочего дня с момента получения заявления.
Какие основные требования для регистрации транспортного средства в Украине?
Для регистрации транспортного средства в Украине необходимо подать заявление владельца или уполномоченного представителя, подтвердить личность, правомерность приобретения, соответствие конструкции требованиям безопасности дорожного движения и предоставить соответствующие документы в сервисном центре МВД.