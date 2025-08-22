Як зареєструвати й перереєструвати авто в Україні: покрокова інструкція
- Реєстрація та переоформлення авто здійснюється через сервісні центри МВС з перевіркою документів та отриманням нових номерів.
- Вартість послуги складає 1 306 гривень, включаючи плату за послугу, бланк свідоцтва та номерний знак.
Реєстрацію та перереєстрацію авто можна здійснити у різні способи, зокрема через сервісні центри МВС. Процедура включає перевірку VIN-коду, оформлення документів та отримання нового свідоцтва про реєстрацію (техпаспорта) і номерних знаків.
Що потрібно для реєстрації чи перереєстрації автомобіля?
Закон України передбачає, що усі транспортні засоби повинні бути зареєстровані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.
Державна реєстрація (чи перереєстрація) авто проводиться на підставі:
- заяв власників;
- документів, що посвідчують їх особу;
- правомірності придбання, отримання, ввезення, митного оформлення авто;
- відповідності конструкції авто установленим вимогам безпеки дорожнього руху.
Щоб зареєструвати придбану автівку, необхідно звернутися у будь-який сервісний центр МВС (незалежно від місця реєстрації нового чи старого власника авто) із заявою та документами, які посвідчують особу заявника, а також документами, що підтверджують правомірність отримання транспортного засобу. Окрім паспорта власника, потрібно мати наступні документи:
- оригінали цивільних паспортів і їх копії;
- ІПН та їх копії;
- техпаспорт на автомобіль і його копія;
- три заповнених бланки договору купівлі-продажу (взяти бланки можна у адміністратора центру);
- заяви на те, щоб поставити/зняти авто з обліку (також отримуються і заповнюються в сервісному центрі).
Коли потрібно робити перереєстрацію авто?
Переєструвати авто потрібно, коли первинне свідоцтво втрачене, змінився власник чи його дані, або авто переобладнали. При перереєстрації авто у разі зміни їх власників зняття з обліку такого транспорту не проводиться.
Яка ціна послуги з реєстрації та перереєстрації авто?
Власник авто має особисто або через уповноважену ним особу подає до сервісного центру пакет документів у паперовому або цифровому (у застосунку Дія) вигляді, необхідних для отримання адміністративної послуги. Для авто вартість послуги складає 1 306 гривень та включає:
- послуга – 350 гривень;
- бланк свідоцтва – 606 гривень;
- номерний знак – 350 гривень.
Зауважте! Да даними головного сервісного центру МВС, послугу реєстрації чи перереєстрації авто надають протягом робочого дня з моменту одержання заяви.
Часті питання
Які документи потрібні для реєстрації або перереєстрації автомобіля?
Для реєстрації або перереєстрації автомобіля потрібно подати заяву власника або уповноваженого представника, документи, що посвідчують особу, підтверджують повноваження представника, підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, а також підтверджують відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху.
Куди потрібно звертатися для реєстрації придбаного транспортного засобу?
Щоб зареєструвати придбаний транспортний засіб, необхідно звернутися у будь-який сервісний центр МВС незалежно від місця реєстрації нового чи старого власника авто із заявою та необхідними документами.
Яка вартість послуги з реєстрації та перереєстрації авто?
Вартість послуги з реєстрації та перереєстрації авто складає 1 306 гривень, що включає послугу за 350 гривень, бланк свідоцтва за 606 гривень та номерний знак за 350 гривень.
Який час займає реєстрація чи перереєстрація автомобіля в сервісному центрі?
Послугу реєстрації чи перереєстрації автомобіля надають протягом робочого дня з моменту одержання заяви.
Які основні вимоги для реєстрації транспортного засобу в Україні?
Для реєстрації транспортного засобу в Україні необхідно подати заяву власника або уповноваженого представника, підтвердити особу, правомірність придбання, відповідність конструкції вимогам безпеки дорожнього руху та надати відповідні документи в сервісному центрі МВС.