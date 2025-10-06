Какова ситуация с рейдерскими атаками в Украине, сколько дел доходит до суда
- Количество случаев рейдерства в Украине уменьшилось на 36% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом.
- Около 80% производств касаются подделки документов, но эффективность расследований остается низкой, в частности, только 53 дела дошли до суда.
В Украине уменьшилось количество случаев рейдерства, но эффективность расследований остается низкой За восемь месяцев 2025 года в Украине зарегистрировали 168 уголовных производств, связанных с рейдерскими захватами.
Количество дел о рейдерстве уменьшилось?
Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Опендатабот, информирует 24 Канал. А среднее количество новых дел уменьшилось с 33 в месяц в 2024 году до 21 в 2025-м.
Если сравнивать с 2021 годом, когда было открыто 572 производства, динамика демонстрирует падение в 3,4 раза,
– говорится в исследовании.
О чем большинство дел?
Около 80% всех производств касаются подделки документов. Остальные – это дела о незаконном завладении имуществом или препятствовании бизнесу.
Однако результативность расследований остается невысокой. Например, из 134 дел о фальсификации документов подозрение объявлено менее чем в половине случаев, а до суда дошло только 53 производства.
В то же время Офис противодействия рейдерству за этот период получил 830 обращений, хоть это и много, и на 40% меньше, чем в прошлом году. Чаще всего украинцы жаловались на проблемы с недвижимостью, а вопросы бизнеса поднимались реже.
Кто чаще всего обращается?
Если в 2024 году большинство заявлений поступало от компаний, то теперь половину жалоб подают обычные граждане.
Из всех обращений только треть удовлетворили, еще треть отклонили, а остальные оставили без рассмотрения,
– отметили аналитики.
Что этому предшествовало?
21 июля СНБО принял решение о годовом моратории на проверки бизнеса. Этот шаг предусматривает, что в течение года предпринимателей должны освободить от визитов контролирующих органов, кроме случаев, когда речь идет о критических рисках.
- Правда совсем налоговые проверки не отменены. Они ограничены для бизнеса с низкой степенью риска. Это предусматривает, что для проверки должно быть не менее двух рисков, для ФЛП 1–2 групп – не менее трех.
- Поэтому, в августе количество фактических проверок в августе количество фактических проверок Государственной налоговой службы сократилось на треть по сравнению с июлем, до 2,3 тысяч.