Количество дел о рейдерстве уменьшилось?

Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Опендатабот, информирует 24 Канал. А среднее количество новых дел уменьшилось с 33 в месяц в 2024 году до 21 в 2025-м.

Если сравнивать с 2021 годом, когда было открыто 572 производства, динамика демонстрирует падение в 3,4 раза,

– говорится в исследовании.

О чем большинство дел?

Около 80% всех производств касаются подделки документов. Остальные – это дела о незаконном завладении имуществом или препятствовании бизнесу.

Однако результативность расследований остается невысокой. Например, из 134 дел о фальсификации документов подозрение объявлено менее чем в половине случаев, а до суда дошло только 53 производства.

В то же время Офис противодействия рейдерству за этот период получил 830 обращений, хоть это и много, и на 40% меньше, чем в прошлом году. Чаще всего украинцы жаловались на проблемы с недвижимостью, а вопросы бизнеса поднимались реже.

Кто чаще всего обращается?

Если в 2024 году большинство заявлений поступало от компаний, то теперь половину жалоб подают обычные граждане.

Из всех обращений только треть удовлетворили, еще треть отклонили, а остальные оставили без рассмотрения,

– отметили аналитики.

