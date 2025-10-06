Кількість справ про рейдерство зменшилась?

Це на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Опендатабот, інформує 24 Канал. А середня кількість нових справ зменшилася з 33 на місяць у 2024 році до 21 у 2025-му.

Якщо порівнювати з 2021 роком, коли було відкрито 572 провадження, динаміка демонструє падіння у 3,4 раза,

– ідеться в дослідженні.

Про що більшість справ?

Близько 80% усіх проваджень стосуються підроблення документів. Решта – це справи про незаконне заволодіння майном чи перешкоджання бізнесу.

Однак результативність розслідувань лишається невисокою. Наприклад, зі 134 справ щодо фальсифікації документів підозру оголошено менш ніж у половині випадків, а до суду дійшло лише 53 провадження.

Водночас Офіс протидії рейдерству за цей період отримав 830 звернень, хоч це і багато, та на 40% менше, ніж торік. Найчастіше українці скаржилися на проблеми з нерухомістю, а питання бізнесу порушувалися рідше.

Хто найчастіше звертається?

Якщо у 2024 році більшість заяв надходила від компаній, то тепер половину скарг подають звичайні громадяни.

Із усіх звернень лише третину задовольнили, ще третину відхилили, а решту залишили без розгляду,

– наголосили аналітики.

