Кількість справ про рейдерство зменшилась?
Це на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Опендатабот, інформує 24 Канал. А середня кількість нових справ зменшилася з 33 на місяць у 2024 році до 21 у 2025-му.
Якщо порівнювати з 2021 роком, коли було відкрито 572 провадження, динаміка демонструє падіння у 3,4 раза,
– ідеться в дослідженні.
Про що більшість справ?
Близько 80% усіх проваджень стосуються підроблення документів. Решта – це справи про незаконне заволодіння майном чи перешкоджання бізнесу.
Однак результативність розслідувань лишається невисокою. Наприклад, зі 134 справ щодо фальсифікації документів підозру оголошено менш ніж у половині випадків, а до суду дійшло лише 53 провадження.
Водночас Офіс протидії рейдерству за цей період отримав 830 звернень, хоч це і багато, та на 40% менше, ніж торік. Найчастіше українці скаржилися на проблеми з нерухомістю, а питання бізнесу порушувалися рідше.
Хто найчастіше звертається?
Якщо у 2024 році більшість заяв надходила від компаній, то тепер половину скарг подають звичайні громадяни.
Із усіх звернень лише третину задовольнили, ще третину відхилили, а решту залишили без розгляду,
– наголосили аналітики.
Що цьому передувало?
21 липня РНБО ухвалила рішення про річний мораторій на перевірки бізнесу. Цей крок передбачає, що впродовж року підприємців мали б звільнити від візитів контролюючих органів, окрім випадків, коли йдеться про критичні ризики.
- Щопрвда зовсім податкові перевірки не скасовані. Вони обмежені для бізнесу з низьким ступенем ризику. Це передбачає, що для перевірки повинно бути щонайменше два ризики, для ФОПів 1–2 груп – не менше трьох.
- Відтак, у серпні кількість фактичних перевірок Державної податкової служби скоротилася на третину порівняно з липнем, до 2,3 тисячі.