Які були податкові надходження у 2025 році?

У серпні надходження склали 100,1 %, передає 24 Канал з посиланням на виконуючу обов'язки Голови Державної податкової служби України Лесю Карнаух.

Читайте також Податок на OLX і Rozetka: кого зачеплять нові правила, а кого ні

За січень-серпень до загального фонду державного бюджету надійшло 868,3 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це майже +173 мільярдів гривень (+24,9%),
– написала Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

Водночас згідно зі слів Карнаух, змінами до державного бюджету були збільшені планові показники. У серпні виконали й це складне оновлене завдання.

Виконання – 100,1 %. До бюджету надійшло 131,8 мільярда гривень,
– повідомляється у дописі.

У порівнянні з серпнем 2024 року до бюджету надійшло 29,8 мільярда гривень (+29,3% до факту серпня 2024 року).

Зокрема Карнаух детально розписала надходження:

  1. Податок на доходи фізосіб – надійшло 30,7 мільярда гривень;
  2. Податок на прибуток підприємств – отримано 51,1 мільярда гривень;
  3. Зібрано податків на додану вартість (ПДВ) – 38,0 мільярдів гривень;
  4. Відшкодування ПДВ – 14,6 мільярда гривень;
  5. Акцизний податок — 15,6 мільярда гривень;
  6. Рента – 6,1 мільярда гривень;
  7. Інші надходження – 5,0 мільярдів гривень.

Зверніть увагу! Леся Карнаух подякувала кожному платнику податків, адже саме вони щодня роблять свій внесок у стійкість України.

Як зросли надходження до місцевих бюджетів?

  • У першій половині поточного року загальний фонд місцевих бюджетів України збільшився на 245,9 мільярда гривень, що на 37,2 мільярда більше, ніж за такий саме період 2024 року.
  • Найбільше зростання надходжень відбулося у Київській, Волинській та Житомирській областях.
  • Найбільшу частину надходжень забезпечив податок на доходи фізичних осіб.