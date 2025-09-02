Які були податкові надходження у 2025 році?
У серпні надходження склали 100,1 %, передає 24 Канал з посиланням на виконуючу обов'язки Голови Державної податкової служби України Лесю Карнаух.
За січень-серпень до загального фонду державного бюджету надійшло 868,3 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це майже +173 мільярдів гривень (+24,9%),
– написала Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.
Водночас згідно зі слів Карнаух, змінами до державного бюджету були збільшені планові показники. У серпні виконали й це складне оновлене завдання.
Виконання – 100,1 %. До бюджету надійшло 131,8 мільярда гривень,
– повідомляється у дописі.
У порівнянні з серпнем 2024 року до бюджету надійшло 29,8 мільярда гривень (+29,3% до факту серпня 2024 року).
Зокрема Карнаух детально розписала надходження:
- Податок на доходи фізосіб – надійшло 30,7 мільярда гривень;
- Податок на прибуток підприємств – отримано 51,1 мільярда гривень;
- Зібрано податків на додану вартість (ПДВ) – 38,0 мільярдів гривень;
- Відшкодування ПДВ – 14,6 мільярда гривень;
- Акцизний податок — 15,6 мільярда гривень;
- Рента – 6,1 мільярда гривень;
- Інші надходження – 5,0 мільярдів гривень.
Зверніть увагу! Леся Карнаух подякувала кожному платнику податків, адже саме вони щодня роблять свій внесок у стійкість України.
Як зросли надходження до місцевих бюджетів?
- У першій половині поточного року загальний фонд місцевих бюджетів України збільшився на 245,9 мільярда гривень, що на 37,2 мільярда більше, ніж за такий саме період 2024 року.
- Найбільше зростання надходжень відбулося у Київській, Волинській та Житомирській областях.
- Найбільшу частину надходжень забезпечив податок на доходи фізичних осіб.