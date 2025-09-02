Какие были налоговые поступления в 2025 году?

В августе поступления составили 100,1%, передает 24 Канал со ссылкой на исполняющую обязанности Председателя Государственной налоговой службы Украины Лесю Карнаух.

За январь-август в общий фонд государственного бюджета поступило 868,3 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти 173 миллиардов гривен (+24,9%),

– написала Леся Карнаух на своей странице в Facebook.

В то же время согласно словам Карнаух, изменениями в государственный бюджет были увеличены плановые показатели. В августе выполнили и это сложное обновленное задание.

Выполнение – 100,1 %. В бюджет поступило 131,8 миллиарда гривен,

– сообщается в заметке.

По сравнению с августом 2024 года в бюджет поступило 29,8 миллиарда гривен (+29,3% к факту августа 2024 года).

В частности Карнаух подробно расписала поступления:

Налог на доходы физлиц – поступило 30,7 миллиарда гривен; Налог на прибыль предприятий – получено 51,1 миллиарда гривен; Собрано налогов на добавленную стоимость (НДС) – 38,0 миллиардов гривен; Возмещение НДС – 14,6 миллиардов гривен; Акцизный налог - 15,6 миллиардов гривен; Рента – 6,1 миллиарда гривен; Другие поступления – 5,0 миллиардов гривен.

Обратите внимание! Леся Карнаух поблагодарила каждого налогоплательщика, ведь именно они ежедневно делают свой вклад в устойчивость Украины.

Как выросли поступления в местные бюджеты?