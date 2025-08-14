Що буде з пенсіями?

Зміни, ймовірно, торкнуться розміру пенсій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію.

Мінімальна пенсія зросте з 2 361 гривні до 2 564 гривень (розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб). Пропорційно збільшиться й розмір максимальної пенсії – з 23 610 до 25 640 гривень (10 прожиткових мінімумів).

Гарантована пенсія українців 65+ років, які мають повний стаж, зросте із 3 200 до 3 475 гривень. Відповідна формула розрахунку передбачає, що розмір пенсії має бути не менше 40% від мінімальної заробітної плати, яка також підвищується.

Що буде зі штрафами?

Від мінімалки залежать деякі штрафи, які зростуть наступним чином:

Штраф за недопуск інспектора на підприємство – із 128 000 гривень до 139 000 гривень;

Штраф за працівників, яких допустили до роботи без офіційного оформлення – із 80 000 гривень до 86 000 гривень;

Штраф за працівника, якому не було надано законних гарантій та пільг – із 32 000 гривень до 34 700 гривень;

Що буде з податками?

Розмір мінімального ЄСВ залежить від мінімальної зарплати, тому для ФОПів він збільшиться із 1 760 до 1 911 гривень.

Єдиний податок для ФОП ІІ групи зросте з 1 600 до 1 737 гривень, а уійськовий збір для єдинників – з 800 до 868 гривень.