Хто може бути на 2 групі єдиного податку

Про актуальні ставки, ліміти доходів, дозволені види діяльності та обмеження для 2 групи єдиного податку у 2025 році, розповідає 24 Канал.

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Платником 2 групи може бути фізична особа-підприємець (ФОП), яка:

Працює з населенням (наприклад, надає побутові послуги, роздрібну торгівлю, громадське харчування);

Працює з іншими ФОП або юрособами на єдиному податку (але не з платниками ПДВ або бюджетними установами);

Не використовує працю найманих працівників, або використовує не більше 10 осіб одночасно;

Не здійснює заборонені види діяльності (наприклад, не веде видобуток корисних копалин, не займається обміном валюти, не провадить гральний бізнес).

Який ліміт доходу на 2 групі

Максимальний дозволений дохід у 2025 році для ФОП 2 групи становить:

8 500 000 гривень на рік (сума може бути змінена в разі інфляційного перегляду законодавства).

Якщо підприємець перевищить цей ліміт:

він зобов'язаний перейти на загальну систему;

або буде сплачувати податки за підвищеною ставкою.

Який розмір єдиного податку для 2 групи

У 2025 році ставка єдиного податку для 2 групи, як і раніше, становить до 20% від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2025 року.

Станом на липень 2025 року, мінімальна зарплата складає 8 000 гривень. Отже, максимальна сума єдиного податку для 2 групи — 1 600 гривень/місяць (20% від 8 000 гривень).

Фактичну ставку встановлює місцева рада (в залежності від населеного пункту). Вона може бути меншою, наприклад, 5% або 10%. Тому підприємець має перевірити ставку у своєму регіоні.

Які податки сплачує ФОП 2 групи

Підприємець на 2 групі сплачує:

Єдиний податок – щомісяця (до 20 числа поточного місяця);

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – щоквартально, навіть якщо немає доходу.

У 2025 році мінімальний ЄСВ (22% від мінімалки): 1 760 гривень/місяць (22% від 8 000 гривень); або 5 280 гривень/квартал.

Чи треба вести облік доходів Так. ФОП 2 групи має вести книгу обліку доходів (можна в електронній формі); подавати декларацію платника єдиного податку раз на рік (до 1 березня за попередній рік); зберігати первинні документи (особливо для операцій з ФОПами чи юрособами).

РРО або ПРРО для 2 групи

У 2025 році вимога щодо використання РРО (реєстратор розрахункових операцій) або ПРРО (програмний РРО) залишається в силі для певних видів діяльності.

РРО обов'язковий, якщо: