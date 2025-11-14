Продажи выросли вдвое: как реклама на радио помогла продвижению Philips и Aqua Миргород

Компании Aqua Миргород и Philips нарастили продажи, продвигая свои бренды через радиорекламу. Это позволило им повысить узнаваемость у целевой аудитории, что конвертировалось в продажи.

Как реклама на радио помогла бизнесам?

Опыт продвижения через радио брендов DETOX и Philips Sonicare показал, что этот инструмент является эффективным для построения узнаваемости, стимулирования продаж, а также усиления рекламной кампании на других медиа, передает 24 Канал со ссылкой на TAVR Media.

На рынке минеральных вод царит высокая конкуренция, поэтому компания Aqua Миргород решила развиваться в перспективной нише хлоридно-натриевых вод. Для этого создали бренд DETOX, возродив производство этого типа воды в Миргородском районе.

Компания и раньше работала над повышением узнаваемости бренда, поэтому этот показатель среди целевой аудитории до старта радиорекламы составлял 23%. Новое исследование после завершения 6-недельной кампании на радио показало, что он вырос до 32,39%.

Обратите внимание! Прирост узнаваемости бренда по итогам шести недель рекламы на радио составил 40%.

В задачи медиакампании мы ставили рост конверсионности диджитал площадок бренда и увеличение уровня знания воды DETOX. Они были выполнены: по результатам летнего периода продажи выросли в 2 раза,

– говорит CEO компании Aqua Миргород Антон Рева.

Заметим, что 50% успеха рекламной кампании – это качество креатива. Поэтому задачей было создать, а затем выбрать максимально конверсионный креатив с помощью A/B тестов среди онлайн слушателей радио.

Определив самую сильную идею, ее оптимизировали по тембру голоса, музыкой и подачей. По итогам – финальный ролик получил в рамках теста User Recall CTR 0,95, что втрое превосходит средний показатель конверсии.

Для наращивания охватов и повышения узнаваемости бренда рекламу одновременно разместили на 12 радиостанциях. Кампания длилась 6 недель со средненедельным охватом 50% целевой аудитории и частотой контакта в пять раз в неделю.

В то же время компания Philips искала способ увеличить влияние и привлечь аудиторию, которая ранее не замечала их рекламы на других площадках. Так появилась идея начать кампанию для продвижения бренда электрических зубных щеток Philips Sonicare на радио.

Замерив влияние на аудиторию по итогам рекламной кампании на радио, компания выяснила, что узнаваемость бренда выросла на 15%. Эту историю успеха презентовали как лучший радио кейс 2025 года на конференции NAM Summit 2025.

Мы увеличили базу людей, которые заметили нашу коммуникацию, на 15 процентных пунктов. Продажи продукта тоже были максимальными,

– говорит маркетинг-директор компании Philips Ukraine Оксана Слюсарчук.

После тестовой кампании на радио Philips Ukraine включила его в свою рекламную экосистему на постоянной основе.

Как строили рекламную кампанию на радио?

В рамках подготовки к запуску радиорекламы для Philips Sonicare провели опрос, который дал понимание дальнейшей креативной коммуникации бренда. Исследование выборки из 1 500 представителей целевой аудитории помогло выяснить, что 33% слушателей рассматривают покупку электрической зубной щетки в качестве подарка.

Для достижения цели создали рекламное сообщение, которое будет максимально привлекать внимание потенциальных потребителей и побуждать покупать ультразвуковую щетку. Для этого использовали инсайт о щетке в качестве подарка.

Высокий показатель CTR 1,13% при тестировании креатива подтвердил правильность выбранного сообщения.

Заметим! Благодаря стратегии планирования рекламной кампании по принципу Total Radio одновременно на 12 станциях Philips Sonicare удалось достичь еженедельного охвата целевой аудитории на уровне 45% среди мужчин и женщин в возрасте 18 – 60 лет.