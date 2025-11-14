Продажі зросли вдвічі: як реклама на радіо допомогла просуванню Philips та Aqua Миргород

Компанії Aqua Миргород та Philips наростили продажі, просуваючи свої бренди через радіорекламу. Це дозволило їм підвищити впізнаваність у цільової аудиторії, що конвертувалася в продажі.

Як реклама на радіо допомогла бізнесам?

Досвід просування через радіо брендів DETOX та Philips Sonicare показав, що цей інструмент є ефективним для побудови впізнаваності, стимулювання продажів, а також підсилення рекламної кампанії на інших медіа, передає 24 Канал з посиланням на TAVR Media.

На ринку мінеральних вод панує висока конкуренція, тож компанія Aqua Миргород вирішила розвиватися в перспективній ніші хлоридно-натрієвих вод. Для цього створили бренд DETOX, відродивши виробництво цього типу води в Миргородському районі.

Компанія й раніше працювала над підвищенням впізнаваності бренду, тож цей показник серед цільової аудиторії до старту радіореклами становив 23%. Нове дослідження після завершення 6-тижневої кампанії на радіо показало, що він зріс до 32,39%.

Зверніть увагу! Приріст впізнаваності бренду за підсумками шести тижнів реклами на радіо склав 40%.

У задачі медіакампанії ми ставили ріст конверсійності діджитал майданчиків бренду та збільшення рівня знання води DETOX. Вони були виконані: за результатами літнього періоду продажі зросли у 2 рази,

– говорить CEO компанії Aqua Миргород Антон Рева.

Зауважимо, що 50% успіху рекламної кампанії – це якість креативу. Тому завданням було створити, а потім обрати максимально конверсійний креатив за допомогою A/B тестів серед онлайн слухачів радіо.

Визначивши найсильнішу ідею, її оптимізували за тембром голосу, музикою та подачею. За підсумком – фінальний ролик отримав у межах тесту User Recall CTR 0,95, що втричі перевершує середній показник конверсії.

Для нарощення охоплень та підвищення впізнаваності бренду рекламу одночасно розмістили на 12 радіостанціях. Кампанія тривала 6 тижнів із середньотижневим охопленням 50% цільової аудиторії та частотою контакту в п’ять разів на тиждень.

Водночас компанія Philips шукала спосіб збільшити вплив та залучити аудиторію, яка раніше не помічала їхньої реклами на інших майданчиках. Так з’явилася ідея розпочати кампанію для просування бренду електричних зубних щіток Philips Sonicare на радіо.

Замірявши вплив на аудиторію за підсумками рекламної кампанії на радіо, компанія з’ясувала, що впізнаваність бренду зросла на 15%. Цю історію успіху презентували як кращий радіо кейс 2025 року на конференції NAM Summit 2025.

Ми збільшили базу людей, які помітили нашу комунікацію, на 15 відсоткових пунктів. Продажі продукту теж були максимальними,

– каже маркетинг-директорка компанії Philips Ukraine Оксана Слюсарчук.

Після тестової кампанії на радіо Philips Ukraine включила його до своєї рекламної екосистеми на постійній основі.

Як будували рекламну кампанію на радіо?

У межах підготовки до запуску радіореклами для Philips Sonicare провели опитування, яке дало розуміння подальшої креативної комунікації бренду. Дослідження вибірки з 1 500 представників цільової аудиторії допомогло з’ясувати, що 33% слухачів розглядають покупку електричної зубної щітки як подарунку.

Для досягнення мети створили рекламне повідомлення, яке максимально привертатиме увагу потенційних споживачів та спонукатиме купувати ультразвукову щітку. Для цього використали інсайт про щітку в якості подарунка.

Високий показник CTR 1,13% при тестуванні креативу підтвердив правильність обраного повідомлення.

Зауважимо! Завдяки стратегії планування рекламної кампанії за принципом Total Radio одночасно на 12 станціях Philips Sonicare вдалося досягти щотижневого охоплення цільової аудиторії на рівні 45% серед чоловіків та жінок віком 18 – 60 років.