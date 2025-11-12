Якою має бути рекламна кампанія на радіо?

Доказом цього став кейс на радіо у 2025 році "Radio is the new black: Back to brilliant basics", передає 24 Канал з посиланням на TAVR Media.

Результати не змусили себе довго чекати: кампанія додала +15% до упізнаванності бренду. Зокрема радіо довело, що не втрачає своєї сили, коли йдеться про рекламу. Але вимагає інформації щодо вподобань цільової аудиторії.

Як саме це відбувалося?

Метою кампанії було розширити знання споживачів про переваги певного товару – електричної зубної щітки Philips Sonicare. Зокрема потрібно було:

донести вигоду товару над звичайною щіткою; підкреслити ефективність її використання; довести якість роботи зубної щітки; залучити нових потенційних покупців.

Реклама повинна була не просто привертати увагу українців, а й спонукати їх до покупки саме Philips Sonicare. Для цього потрібно було відшукати дійсно правильне рекламне повідомлення до потенційних споживачів.

Зверніть увагу! Наступним пунктом було – продумати стратегію реклами на радіо. Далі за планом – дізнатися вплив кампанії на зростання знання бренду.

Експерти змогли зокрема реалізувати опитування Radio Custom Survey. Вибірка становила – 1 500 осіб цільової аудиторії.

Ми з’ясували, що найбільший відсоток опитаних, а саме 33% слухачів, розглядають покупку електричної зубної щітки Philips Sonicare в якості подарунку. Цей інсайт відкрив нову територію для креативної комунікації бренду Philips Sonicare,

– розказали експертки.

Водночас показник Radio Recall Test – CTR становить 1,13% – підтвердив правильність стратегії. Планування "подарувало" високі показники щотижневого охоплення: 45% серед чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років, на частоті 4+. Philips Sonicare.

Як інші бренди приваблюють аудиторію?

Наразі колекціонування карток зі зображеннями знову стає популярним. Тому бізнеси – Target та Walmart – вже "запасаються" такими товарами напередодні великих свят. Про це пише CNBC.

Наприклад, з початку 2025 року, і аж до серпня продажі колекційних карток зросли на 103%. А продажі нестратегічних – на 48%.

Цікаво! У Target колекційні картки розмістили на більш видному місці в магазині. Зокрема їх зробили дуже яскравими.

Які ще методи використовують бізнеси для залучення людей?