Какой должна быть рекламная кампания на радио?

Доказательством этого стал кейс на радио в 2025 году "Radio is the new black: Back to brilliant basics", передает 24 Канал со ссылкой на TAVR Media.

Результаты не заставили себя долго ждать: кампания добавила +15% к узнаваемости бренда. В частности радио доказало, что не теряет своей силы, когда речь идет о рекламе. Но требует информации о предпочтениях целевой аудитории.

Как именно это происходило?

Целью кампании было расширить знания потребителей о преимуществах определенного товара – электрической зубной щетки Philips Sonicare. В частности нужно было:

донести выгоду товара над обычной щеткой; подчеркнуть эффективность ее использования; доказать качество работы зубной щетки; привлечь новых потенциальных покупателей.

Реклама должна была не просто привлекать внимание украинцев, но и побудить их к покупке именно Philips Sonicare. Для этого нужно было отыскать действительно правильное рекламное сообщение к потенциальным потребителям.

Обратите внимание! Следующим пунктом было – продумать стратегию рекламы на радио. Далее по плану – узнать влияние кампании на рост знания бренда.

Эксперты смогли в частности реализовать опрос Radio Custom Survey. Выборка составила – 1 500 человек целевой аудитории.

Мы выяснили, что наибольший процент опрошенных, а именно 33% слушателей, рассматривают покупку электрической зубной щетки Philips Sonicare в качестве подарка. Этот инсайт открыл новую территорию для креативной коммуникации бренда Philips Sonicare,

– рассказали эксперты.

В то же время показатель Radio Recall Test – CTR составляет 1,13% – подтвердил правильность стратегии. Планирование "подарило" высокие показатели еженедельного охвата: 45% среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, на частоте 4+. Philips Sonicare.

