Как коллекционные карточки снова покоряют мир?

Как рассказал Рик Гомес, исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Target, коллекционные карты популярны для всех возрастных групп, а во время праздников будут новые релизы карточек почти каждую неделю, передает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

По данным компании Circana, с начала года и до августа продажи стратегических коллекционных карт, за исключением спортивных, выросли на 103%. А продажи нестратегических карточек, которые обычно являются коллекционными карточками поп-культуры или спорта, выросли на 48%.

Известно, что продажи коллекционных карт Target выросли почти на 70% с начала года. Ожидается, что годовой доход в этой категории превысит 1 миллиард долларов.

А на Marketplace сообщили о 200% росте продаж коллекционных карточек с февраля 2024 года по июнь 2025 года, причем продажи Pokemon выросли более чем в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как объясняет Джули Леннетт, вице-президента и отраслевого советника американского подразделения игрушек Circana, решающую роль в росте популярности коллекционных карточек сыграли миллениалы и поколение Z.

Интересно, что по данным The Wall Street Journal, с 2004 года совокупная доходность карточек Pokemon составила 3821% в соответствии с индексом аналитической компании Card Ladder.

Какие карточки самые популярные?

Target, который часто получает прибыль от товаров, привязанных к праздникам, воспользовался спросом на карточки.

Мы расширили наш ассортимент. Мы увеличили количество подарочных карт. Мы разместили коллекционные карточки на более видном месте в магазине, сделали их более яркими, и бизнес отреагировал,

– объяснил Рис Гомес.

Сейчас Pokemon остается лучшим игроком в этой категории: в прошлом году продажи карточек превысили 1 миллиард долларов.

Спортивные карточки также становятся все более популярными, особенно среди подростков, а лидируют наборы NFL.

Как бренды используют популярные игрушки?