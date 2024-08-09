В селах активно открываются новые магазины
9 августа 2024, 09:53Читати новину українською
Источник:Ассоциация ритейлеров Украины
Сейчас в Украине работает 19 488 магазинов розничной торговли. С начала 2024 года открылось 720 новых магазинов розничной торговли, а еще 233 закрылось.
Розничная торговля в Украине
Прирост количества магазинов составил 2%. Основными тенденциями являются увеличение количества магазинов розничной торговли в селах и уменьшение популярности базаров.
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Сейчас в Украине работает 19 488 магазинов розничной торговли, к которым относятся супермаркеты и магазины.
На работу ритейла сейчас плохо влияют два основных фактора:
- воздушные тревоги;
- отключение света.