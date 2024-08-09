В селах активно открываются новые магазины

9 августа 2024, 09:53
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Источник:

Ассоциация ритейлеров Украины

Сейчас в Украине работает 19 488 магазинов розничной торговли. С начала 2024 года открылось 720 новых магазинов розничной торговли, а еще 233 закрылось.

Розничная торговля в Украине

Прирост количества магазинов составил 2%. Основными тенденциями являются увеличение количества магазинов розничной торговли в селах и уменьшение популярности базаров.

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Сейчас в Украине работает 19 488 магазинов розничной торговли, к которым относятся супермаркеты и магазины.

На работу ритейла сейчас плохо влияют два основных фактора:

  • воздушные тревоги;
  • отключение света.
Напомним! В 2023 году розничный товарооборот магазинов составил 1,5 триллиона гривен, что свидетельствует о значительном росте на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Автор: Тетяна Стельмах