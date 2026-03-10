Заработали 45 миллиардов гривен на сладостях: за год выручка Roshen выросла более чем на 20%

В 2025 году кондитерская корпорация Roshen значительно нарастила финансовые показатели. Общая выручка главной компании группы выросла до 45,5 миллиардов гривен.

Как выросли доходы Roshen?

Прибыль основной компании – ГП "Кондитерская корпорация "Рошен" выросла на 21,5%, достигнув около 8 миллиардов гривен, пишет Forbes.

Положительную динамику показали и другие предприятия, входящие в структуру корпорации.

Винницкий молочный завод Roshen увеличил выручку до 5 миллиардов гривен, а прибыль выросла более чем на 61% и достигла 365,7 миллионов.

Винницкая кондитерская фабрика Roshen нарастила выручку до 3,7 миллиардов гривен. Прибыль предприятия выросла в семь раз – до 58,7 миллионов.

Киевская кондитерская фабрика Roshen увеличила оборот до 1,9 миллиарда гривен, а ее прибыль поднялась до 10,6 миллионов.

Наиболее резкий рост оборота продемонстрировал Бисквитный комплекс Roshen – выручка предприятия почти пятикратно выросла и достигла 1,6 миллиарда гривен. В то же время компания завершила год с убытком.

Кременчугская кондитерская фабрика Roshen также нарастила выручку – до 507,6 миллионов гривен, хотя ее прибыль сократилась примерно на 15,5%.

Оператор сети фирменных магазинов корпорации – "Изюминка" – показал один из лучших результатов: выручка достигла 8,3 миллиардов гривен, а прибыль поднялась почти на 29%.

Заметьте! Корпорация Roshen остается крупнейшим производителем сладостей в Украине. В ее структуру входят несколько кондитерских фабрик, молочный завод и бисквитный комплекс. Конечным бенефициаром компаний группы является Алексей Порошенко – сын пятого президента Украины Петр Порошенко.

К слову, в ночь на 7 февраля российский удар почти полностью разрушил логистический центр Roshen в Киевской области, сообщили в компании.

Во время очередной атаки на логистический центр все работники были в укрытиях и жертв удалось избежать, однако впоследствии стало известно, что в фирменных магазинах Киева исчезла определенная продукция.

