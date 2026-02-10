Почему в магазинах нет некоторых товаров Roshen?
Сладости исчезли с полок в фирменном магазине Roshen на станции метро "Оболонь" в Киеве, пишет "Главком".
В объявлении от администрации магазина указано, что массированная атака России на Киевскую область 7 февраля привела к дефициту отдельных категорий товаров Roshen.
К примеру, с полок исчезли весовые сладости, в частности зефир, пастила и мармеладные дольки. Витрины, где обычно размещалась эта продукция, стоят пустыми.
Мы прилагаем все усилия, чтобы в короткие сроки возобновить производство и вернуть на полки ваши любимые товары,
– сообщили в объявлении.
При этом другие категории кондитерских изделий остаются в наличии.
Пустые полки Roshen / фото "Главкома"
Пустые полки Roshen / фото "Главкома"
Объявление администрации магазина Roshen / фото "Главкома"
Что известно об обстреле Roshen в Яготине Киевской области?
В ночь на 7 февраля российский удар почти полностью разрушил логистический центр Roshen на Киевщине, сообщили в компании.
Во время очередной атаки на логистический центр все работники были в укрытиях и жертв удалось избежать, одновременно самый большой склад с готовой продукцией почти полностью разрушен.
Сейчас переходим на круглосуточный режим работы. Несмотря на все убытки мы приняли принципиальное решение: цены на нашу продукцию не будут расти. Они останутся стабильными и доступными,
– рассказали в Roshen.
Что известно об атаке Киевщины в ночь на 7 февраля?
Ночью под вражеским прицелом была и Киевская область, а именно логистический центр в Яготине Бориспольского района.
Также повреждения пяти частных домов фиксировали в Броварском районе. Там также повреждены четыре автомобиля. Вскоре после атаки в области ввели аварийные отключения электроэнергии.
Во время ликвидации последствий атаки в Киевской области погиб 30-летний спасатель Михаил Проценко из-за обвала конструкций. Его коллегу Сергея Хоботню госпитализировали с тяжелыми травмами.