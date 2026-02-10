Почему в магазинах нет некоторых товаров Roshen?

Сладости исчезли с полок в фирменном магазине Roshen на станции метро "Оболонь" в Киеве, пишет "Главком".

Смотрите также Бизнес в Украине оштрафовали на 11 миллионов гривен: за что наказывают

В объявлении от администрации магазина указано, что массированная атака России на Киевскую область 7 февраля привела к дефициту отдельных категорий товаров Roshen.

К примеру, с полок исчезли весовые сладости, в частности зефир, пастила и мармеладные дольки. Витрины, где обычно размещалась эта продукция, стоят пустыми.

Мы прилагаем все усилия, чтобы в короткие сроки возобновить производство и вернуть на полки ваши любимые товары,

– сообщили в объявлении.

При этом другие категории кондитерских изделий остаются в наличии.

Пустые полки Roshen / фото "Главкома"

Пустые полки Roshen / фото "Главкома"

Объявление администрации магазина Roshen / фото "Главкома"

Что известно об обстреле Roshen в Яготине Киевской области?

В ночь на 7 февраля российский удар почти полностью разрушил логистический центр Roshen на Киевщине, сообщили в компании.

Во время очередной атаки на логистический центр все работники были в укрытиях и жертв удалось избежать, одновременно самый большой склад с готовой продукцией почти полностью разрушен.

Сейчас переходим на круглосуточный режим работы. Несмотря на все убытки мы приняли принципиальное решение: цены на нашу продукцию не будут расти. Они останутся стабильными и доступными,

– рассказали в Roshen.

Что известно об атаке Киевщины в ночь на 7 февраля?