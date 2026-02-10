Чому в магазинах немає деяких товарів Roshen?

Солодощі зникли з полиць у фірмовому магазині Roshen на станції метро "Оболонь" в Києві, пише "Главком".

В оголошенні від адміністрації магазину вказано, що масована атака Росії на Київщину 7 лютого призвела до дефіциту окремих категорій товарів Roshen.

До прикладу, з полиць зникли вагові солодощі, зокрема зефір, пастила та мармеладні дольки. Вітрини, де зазвичай розміщувалася ця продукція, стоять порожніми.

Ми докладаємо усіх зусиль, щоб у короткі терміни відновити виробництво та повернути на полиці ваші улюблені товари,

– повідомили в оголошенні.

При цьому інші категорії кондитерських виробів залишаються в наявності.

Пусті полиці Roshen / фото "Главкому"

Оголошення адміністрації магазину Roshen / фото "Главкому"

Що відомо про обстріл Roshen в Яготині на Київщині?

У ніч на 7 лютого російський удар майже повністю зруйнував логістичний центр Roshen на Київщині, повідомили у компанії.

Під час чергової атаки на логістичний центр усі працівники були в укриттях і жертв вдалося уникнути, водночас найбільший склад із готовою продукцією майже повністю зруйнований.

Зараз переходимо на цілодобовий режим роботи. Попри всі збитки ми ухвалили принципове рішення: ціни на нашу продукцію не зростатимуть. Вони залишаться стабільними і доступними,

– розповіли у Roshen.

Що відомо про атаку Київщини у ніч на 7 лютого?