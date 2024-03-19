Удары по России объединяют: Amazon и Google присоединятся к Microsoft в блокировке россиян

Microsoft, Amazon и Google – ярые конкуренты, которые всегда стараются быть впереди. Однако есть инициативы, которые способны сплотить даже их.

Тотальная блокировка облачных сервисов в России

20 марта компания Microsoft заблокирует свои облачные сервисы для российских пользователей. К этому решению присоединились также Amazon и Google.

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Соответствующее заявление россиянам прислала компания Softline, которая является крупнейшим дистрибьютором Microsoft на российском рынке.

От имени ГК Softline мы подтверждаем получение официальной информации от Microsoft и Amazon о приостановлении с 20 марта 2024 года доступа к облачным продуктам на территории России. В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google,

– говорится в заявлении.

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Теперь россияне не смогут пользоваться Power BI, Dynamics CRM и другими современными продуктами, которые популярны на рынке ИТ. Более того – уже завтра они не смогут получить доступ к данным, которые хранились в облачных сервисах гигантов.

Решение технологических гигантов по российскому рынку спровоцировано 12 пакетом санкций Европейского Союза.