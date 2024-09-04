Какая страна, такое и пиво: россияне будут покупать напиток у Северной Кореи

Россияне нашли чем сменить европейское пиво, которое после новых пошлин может стать не по карману местному населению. Как всегда, аналог вполне стоит их уровня.

Новый импортер пива для россиян

Как известно, в России планируют повысить пошлины на пиво из "недружественных" стран. Поэтому, качественная продукция, которая признана в мире, станет не по карману местным жителям.

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Однако для россиян нашли "аналог", который точно их стоит. "Вастокбиртрейд" получил разрешение на то, чтобы завозить пиво из Северной Кореи.

Какое пиво будут продавать россиянам

Известно, что речь идет о светлом фильтрованном пиве XINBALU 1999 и "Станция Харбин". Компания Heilongjiang Quanrun Beer Co, которая является производителем этого пива, зарегистрирована в КНДР.

Импортная декларация серийная, то есть завозить северокорейское пиво россиянам будут на постоянной основе. Чтобы открыто не говорить о провале с качественной продукцией западных стран, чиновники говорят, что пиво из КНДР – это "нишевый" продукт.

Сможет ли Россия делать собственное пиво

Чехия и Германия поставляют 80% хмеля, который используют российские пивовары. Если на продукцию этих стран повысят пошлины, они могут ответить зеркальными экспортными ограничения, что может оставить российских пивоваров без сырья.