Еще одна компания из Финляндии, работающая в критически важной сфере, покинула рынок России

Крупная финская фармацевтическая компания сообщила о прекращении работы на российском рынке после 15 лет работы. Больше об этом процессе – читайте дальше.

Еще осенью прошлого года сообщалось, что финская компания начала процесс ликвидации российского офиса. Уже в отчете за первые шесть месяцев 2023 заявила о выходе из России.

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Еще одна компания покидает рынок России

Прежде всего, фирма сообщила, что операционная прибыль снижалась на 33,5% год к году. Общая сумма составила 102 миллиона евро. Российские же СМИ заявляют, что оборот компании с начала года существенно упал по сравнению с 2022 годом. Добавляют, это проседание спровоцировали несколько причин. Среди них – прекращение деятельности в России.

В Orion Pharma, выход с российского рынка стоил компании в период с января по июнь 2023 года 25 миллионов евро, если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее. Однако в последнем отчете не указывалось о прекращении экспорта на рынок России.

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