Речь идет об одном из крупнейших мировых портовых операторов, а именно Dubai Port World. Стоит добавить, что эта компания имеет отношение к нескольким важным проектам, связанным с Украиной.

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НАПК назвало еще одного международного спонсора войны

Главной причиной принятия решения о внесении Dubai Port World в перечень международных спонсоров войны называют усиление сотрудничества с Россией. К примеру, в июне компания DP World заключила соглашение с российским "Росатомом", в рамках которого стороны договорились развивать Северный морской путь.

Стратегическое сотрудничество Росатома и DP World будет способствовать транзиту товаров в РФ в обход санкций, учитывая, что Росатом на системной основе предоставляет услуги российскому ВПК, импортируя запрещенные компоненты для российских танков и авиации.

– сообщили в ведомстве.

Это сотрудничество прокомментировал и глава правительства государства-агрессора Михаил Мишустин. По его словам, это соглашение прибавит в российский бюджет 224 миллиарда долларов. Соответственно Кремль получит дополнительные средства для финансирования войны против Украины.

Важно! В НАПК подчеркнули, что через Северный морской путь могут переправлять также различные нелегальные грузы и оружие. Более того, украинская сторона напомнила, что российский "Росатом" с начала полномасштабной агрессии против Украины незаконно контролирует крупнейшую атомную электростанцию Европы. ЗАЭС.

DP World и Украина:

Один из крупнейших портовых операторов в мире был вовлечен в транспортировку украинского зерна в рамках "зернового коридора";

В то время как в 2020 году эта компания выкупила 51% контейнерного терминала ТИС в Южном порту Поэтому у DP World достаточно информации о том, что происходит в секторе морских перевозок в Украине из-за российской агрессии.

Напомним, что Россия в начале этой недели заявила о фактическом приостановка зерновой сделки, в рамках которой Украина продолжала экспортировать зерно после 24 февраля 2022 года Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что это соглашение стало примером дипломатического успеха. он попытается продолжить ее действие.