Речь идет об одном из крупнейших мировых портовых операторов, а именно Dubai Port World. Стоит добавить, что эта компания имеет отношение к нескольким важным проектам, связанным с Украиной.
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НАПК назвало еще одного международного спонсора войны
Главной причиной принятия решения о внесении Dubai Port World в перечень международных спонсоров войны называют усиление сотрудничества с Россией. К примеру, в июне компания DP World заключила соглашение с российским "Росатомом", в рамках которого стороны договорились развивать Северный морской путь.
Стратегическое сотрудничество Росатома и DP World будет способствовать транзиту товаров в РФ в обход санкций, учитывая, что Росатом на системной основе предоставляет услуги российскому ВПК, импортируя запрещенные компоненты для российских танков и авиации.
– сообщили в ведомстве.
Это сотрудничество прокомментировал и глава правительства государства-агрессора Михаил Мишустин. По его словам, это соглашение прибавит в российский бюджет 224 миллиарда долларов. Соответственно Кремль получит дополнительные средства для финансирования войны против Украины.
DP World и Украина:
- Один из крупнейших портовых операторов в мире был вовлечен в транспортировку украинского зерна в рамках "зернового коридора";
- В то время как в 2020 году эта компания выкупила 51% контейнерного терминала ТИС в Южном порту Поэтому у DP World достаточно информации о том, что происходит в секторе морских перевозок в Украине из-за российской агрессии.
Напомним, что Россия в начале этой недели заявила о фактическом приостановка зерновой сделки, в рамках которой Украина продолжала экспортировать зерно после 24 февраля 2022 года Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что это соглашение стало примером дипломатического успеха. он попытается продолжить ее действие.