Йдеться про один із найбільших світових портових операторів, а саме Dubai Port World. Варто додати, що ця компанія має відношення до кількох важливих проєктів, які пов'язані з Україною.

Читайте також Став на сторону росіянина: мільярдер Бренсон просить зняти санкції з Тінькова

НАЗК назвало ще одного міжнародного спонсора війни

Головною причиною ухвалення рішення про внесення Dubai Port World до переліку міжнародних спонсорів війни називають посилення співпраці з Росією. Для прикладу, у червні компанія DP World уклала угоду з російським "Росатомом", у рамках якої сторони домовилися розвивати Північний морський шлях.

Стратегічне співробітництво Росатома і DP World сприятиме транзиту товарів у РФ в обхід санкцій, враховуючи, що "Росатом" на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків та авіації,

– повідомили у відомстві.

Цю співпрацю прокоментував й очільник уряду держави-агресорки Михайло Мішустін. За його словами, ця угода додасть до російського бюджету 224 мільярди доларів. Відповідно, Кремль отримає додаткові кошти для фінансування війни проти України.

Важливо! У НАЗК наголосили, що через Північний морський шлях можуть переправляти також різні нелегальні вантажі та зброю. Ба більше, українська сторона нагадала, що російський "Росатом" з початку повномасштабної агресії проти України незаконно контролює найбільшу атомну електростанцію Європи – ЗАЕС.

DP World та Україна:

Один із найбільших портових операторів у світі був залучений до транспортування українського зерна у рамках "зернового коридору";

Тоді як у 2020 році ця компанія викупила 51% контейнерного термінала ТІС у Південному порту. Тож у DP World мають досить багато інформації про те, що відбувається у секторі морських перевезень в Україні через російську агресію.

Нагадаємо, що Росія на початку цього тижня заявила про фактичне призупинення зернової угоди, у рамках якої Україна продовжувала експортувати зерно після 24 лютого 2022 року. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ця угода стала прикладом дипломатичного успіху, тож він спробує продовжити її дію.