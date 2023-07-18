Ще одна компанія з Фінляндії, яка працює у критично важливій сфері, покинула ринок Росії
Джерело:Orion Pharma
Велика фінська фармацевтична компанія повідомила про припинення роботи на російському ринку після 15 років роботи. Більше про цей процес – читайте далі.
Ще восени минулого року повідомляли, що фінська компанія почала процес ліквідації російського офісу. Вже у звіті за перші шість місяців 2023 року заявила про вихід з Росії.
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Ще одна компанія покидає ринок Росії
Перш за все фірма повідомила, що операційний прибуток знижувався на 33,5% рік до року. Загальна сума склала 102 мільйони євро. А російські ЗМІ заявляють, що оборот компанії з початку року суттєво впав порівняно з 2022 роком. Додають, це просідання спровокували кілька причин. Серед них – припинення діяльності у Росії.
В Orion Pharma, вихід з російського ринку коштував компанії у період з січня по червень 2023 року 25 мільйонів євро, якщо порівнювати з аналогічним періодом роком раніше. Проте в останньому звіті не вказували про припинення експорту на ринок Росії.
Які ще компанії зупинили бізнес у Росії:
- Шведська компанія Essity, яка спеціалізується на виробництві якісних засобів гігієни, заявила про остаточний вихід з російського ринку;
- Японська компанія Isuzu Motors Ltd також вирішила припинити свою діяльність в Росії. Історія виробника автомобілів на ринку агресора почалася у 2006 році.