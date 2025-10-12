Французский Renault попал в немилость Москвы: за что Кремль наказывает автоконцерн
- Россия внесла французский автоконцерн Renault SAS в санкционный список из-за возможного производства дронов в Украине.
- Санкции предусматривают запрет заключения сделок, ограничение платежей и операций с ценными бумагами для подсанкционных компаний.
Москва решила наказать французского производителя автомобилей Renault SAS. Российское правительство внесло концерн в санкционный список.
Почему концерн попал под санкции?
Санкции ввели на фоне сообщений, что французская компания может начать производство дронов в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на правительство России.
В санкционном списке Кремля находятся иностранные компании, которые работают в секторе военно-технического сотрудничества. К ним применяют "специальные экономические меры" в ответ на так называемые "недружественные действия" в отношении Москвы.
Эти экономические меры предусматривают:
- запрет на заключение соглашений, в частности, внешних торговых контрактов;
- ограничения на выполнение обязательств перед подсанкционными компаниями по договорам, которые были заключены ранее;
- запрет на проведение банковских платежей;
- запрет на операции с ценными бумагами и тому подобное.
Свой санкционный список Кремль начал составлять в мае 2022 года. В него также попали компании, которые проводят деятельность во вневоенных сферах. В июне в этот перечень добавили еще одного автопроизводителя – немецкий Daimler Truck AG.
Важно! Сообщение о том, что Renault может начать производство дронов для Украины появилось в июне, в частности, в France Info. После этого вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что это будет рассматриваться как "недружественный шаг" к России и может помешать возвращению автоконцерна на российский рынок.
Что известно о работе Renault в России?
Автоконцерн Renault начал работать на российском рынке в начале 1990-х годов.
- Первый офис был открыт в 1992-1993 годах.
- В 1998 году производитель заключил соглашение с правительством об открытии совместного предприятия "Автофрамос", на базе которого создали завод полного цикла.
- К 2014 году французская компания выкупила все доли и стала единоличным владельцем предприятия, которое назвали "Рено Россия".
После вторжения России в Украину в 2022 году Renault решил отдать свои активы Москве за 1 рубль. Но получил опцион, который позволял компании выкупить бизнес в течение 6 лет.
Стоит знать! Российские власти после этого перепрофилировала "Рено Россия" в завод "Москвич", и на нем стали собирать копии китайских автомобилей.
Действительно ли Renault будет выпускать дроны в Украине?
Французский автопроизводитель Renault SA провел переговоры с Министерством обороны Франции о возможности запуска производства дронов в Украине. По словам представителя компании, переговоры уже состоялись, однако окончательного решения пока не принято.
Renault планирует реализовать проект в сотрудничестве с небольшой французской оборонной компанией. Цель инициативы – создать производство на территории Украины, на безопасном расстоянии от линии фронта.
Дроны, изготовленные в рамках этого проекта, могут быть использованы как Вооруженными силами Украины, так и армией Франции.