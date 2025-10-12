Москва вирішила покарати французького виробника автомобілів Renault SAS. Російський уряд вніс концерн до санкційного списку.

Чому концерн потрапив під санкції?

Санкції увели на тлі повідомлень, що французька компанія може розпочати виробництво дронів в Україні, передає 24 Канал з посиланням на уряд Росії.

Дивіться також Росіяни привласнили собі активи Renault і збираються знову випускати "Москвича"

У санкційному списку Кремля знаходяться іноземні компанії, які працюють у секторі військово-технічного співробітництва. До них застосовують "спеціальні економічні заходи" у відповідь на так звані "недружні дії" щодо Москви.

Ці економічні заходи передбачають:

заборону на укладання угод, зокрема, зовнішніх торгівельних контрактів;

обмеження на виконання зобов’язань перед підсанкційними компаніями за договорами, що були укладені раніше;

заборону на проведення банківських платежів;

заборону на операції із цінними паперами тощо.

Свій санкційний список Кремль почав складати у травні 2022 року. До нього також потрапили компанії, які проводять діяльність у позавійськових сферах. У червні до цього переліку додали ще одного автовиробника – німецький Daimler Truck AG.

Важливо! Повідомлення про те, що Renault може розпочати виробництво дронів для України з'явилося у червні, зокрема, у France Info. Після цього віцепрем’єр Росії Денис Мантуров заявив, що це розглядатиметься як "недружній крок" до Росії й може завадити поверненню автоконцерну на російський ринок.

Що відомо про роботу Renault в Росії?

Автоконцерн Renault почав працювати на російському ринку на початку 1990-х років.

Перший офіс був відкритий у 1992-1993 роках.

У 1998 році виробник уклав угоду з урядом про відкриття спільного підприємства "Автофрамос", на базі якого створили завод повного циклу.

До 2014 року французька компанія викупила усі частки й стала одноосібним власником підприємства, яке назвали "Рено Росія".

Після вторгнення Росії до України у 2022 році Renault вирішив віддати свої активи Москві за 1 рубль. Але отримав опціон, який дозволяв компанії викупити бізнес протягом 6 років.

Варто знати! Російська влада після цього перепрофілювала "Рено Росія" у завод "Москвич", і на ньому стали збирати копії китайських автомобілів.

Чи справді Renault випускатиме дрони в Україні?