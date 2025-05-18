Россия целенаправленно атаковала по меньшей мере 25 украинских отелей, –расследование

С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила атаки по меньшей мере на 25 отелей на территории Украины.

Россия систематически атакует отели

Об этом говорится в исследовании организаций Truth Hounds и "Репортеры без границ" (RSF), передает 24 Канал. Отмечают, что Россия осуществляла удары в основном в ночное время с применением крылатых и баллистических ракет, в частности из комплексов "Искандер".

Смотрите также ООН зафиксировала рекордное количество жертв среди гражданских в апреле 2025 года

Хотя гостиницы не являются военными объектами, российская армия неоднократно выбирала их в качестве мишеней. Такая практика является грубым нарушением международного гуманитарного права,

– отметили исследователи.

Атаки против журналистов

В результате атак пострадали по меньшей мере 25 журналистов и медийщиков, а один из них – Райан Эванс, медиаспециалист агентства Reuters, – погиб.

Особенно резкий рост атак на отели зафиксирован в период август-октябрь 2024 года. Это, по мнению авторов, свидетельствует о системной попытке России запугать иностранных журналистов и помешать освещению военных преступлений, которые она совершает на украинской территории.